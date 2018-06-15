Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Важнейшее событие в жизни юного футболиста, воспитанника детско-юношеского движения «ДРОЗД — Хибины» Виктора Скрябина произойдёт в день его рождения. Юный апатитчанин выйдет на игровое поле в Санкт-Петербурге перед матчем Россия — Египет. После завершения предматчевой церемонии флагоносцы займут место на почетной гостевой трибуне. Также им подарят комплект спортивной формы с символикой ФИФА и чемпионата мира 2018 года.

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Виктор Скрябин — один из 319 флагоносцев ФИФА на чемпионате мира по футболу — 2018 и единственный представитель Мурманской области. Он получил это право как победитель конкурса на лучшую футбольную историю — Виктор Скрябин занимается футболом с пяти лет, и это для него не просто увлечение, а большая и значимая часть жизни.

Юный спортсмен и его друзья по команде даже зимой предпочитают тренироваться на улице. Но только если температура не опускается ниже 15 градусов — тогда команда продолжает занятия в теплом зале детско-юношеской спортивной школы в заполярных Апатитах.

Секция футбола в апатитской ДЮСШ входит в детско-юношеское движение «Детям России — образование, здоровье, духовность — ДРОЗД», созданное «ФосАгро» 15 лет назад по инициативе заместителя председателя Совета директоров компании Андрея Г. Гурьева. Приоритетная задача движения — обеспечение высокого качества образования, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, формирование физически здорового, всесторонне образованного, духовно развитого подрастающего поколения.

На постоянной основе в секциях «ДРОЗД» занимаются около 5 тысяч детей, а ежегодно в мероприятиях движения принимают участие почти 30 тысяч детей со всей России. Среди воспитанников движения «ДРОЗД» шесть победителей соревнований международного уровня, 18 победителей всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта.