Спрингфилд, США, 15 июня, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Прокламацию, провозгласившую 2018 год Годом памяти жертв так называемого «голодомора», издал губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер, сообщило 15 июня посольство Украины в США на официальной странице в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Мемориал жертвам Голодомора. Вашингтон

Решение было принято под давлением организации «Украинский конгрессный комитет Америки» (УККА), основанной после Второй мировой войны в Нью-Йорке беглыми солдатами дивизии СС «Галичина».

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Напомним, ранее 11 штатов США признали так называемый «голодомор» геноцидом украинцев.

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Несмотря на очевидный абсурд, идею о целенаправленном уничтожении украинцев Советской властью разделяет 81% жителей Украины, сообщил ранее Украинский институт национальной памяти.