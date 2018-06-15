Минсельхоз Казахстана работает над упрощением выдачи кредитов аграриям
Астана, 15 июня, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства разрабатывает меры по упрощению и автоматизации выдачи кредитов для предпринимателей, занятых в агропромышленном комплексе, сообщает 15 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на главу ведомства Умирзака Шукеева.
Глава крестьянского хозяйства ТОО «Агрофирма «Акас» Катауолла Ашигалиев пожаловался министру на сложности и бюрократическую волокиту при получении кредита. Предприниматель предложил ввести установленный перечень необходимых документов, но Шукеев предложение отверг.
Министр считает, что нельзя вмешиваться в дела банков. При этом он добавил, что в ведомстве идет работа по решению этого вопроса.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Шукеев отмечал, что банки Казахстана резко снизили уровень кредитования аграриев. По словам министра, сектор «задыхался от недостатка финансирования».