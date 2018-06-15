Астана, 15 июня, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства разрабатывает меры по упрощению и автоматизации выдачи кредитов для предпринимателей, занятых в агропромышленном комплексе, сообщает 15 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на главу ведомства Умирзака Шукеева.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Глава крестьянского хозяйства ТОО «Агрофирма «Акас» Катауолла Ашигалиев пожаловался министру на сложности и бюрократическую волокиту при получении кредита. Предприниматель предложил ввести установленный перечень необходимых документов, но Шукеев предложение отверг.

Министр считает, что нельзя вмешиваться в дела банков. При этом он добавил, что в ведомстве идет работа по решению этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Шукеев отмечал, что банки Казахстана резко снизили уровень кредитования аграриев. По словам министра, сектор «задыхался от недостатка финансирования».