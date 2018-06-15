Екатеринбург, 15 июня, 2018, 19:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге встреча сборных Египта и Уругвая прошла без нарушений порядка. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь свердловского областного главка полиции Валерий Горелых.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Стадион «Екатеринбург-Арена» во время матча «Египет-Уругвай»

К охране порядка были привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты и ЧОП, пояснил Горелых.

Участники матча, со своей стороны, отмечают, что, несмотря на большой поток людей, на стадион болельщики попадали быстро. Впрочем, есть в городе и недовольные. Некоторые граждане заявляют, что на въезде в Екатеринбург у пассажиров автобусов и маршруток проверяют паспорта, и выражают сомнения в осмысленности таких действий.

Напомним, в рамках ЧМ-2018 15 июля сыграли сборные Уругвая и Египта. Счёт, соответственно, 1:0.

Впереди у Екатеринбурга ещё три матча. А усиленный режим будет действовать вплоть до 25 июля.