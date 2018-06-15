Москва, 15 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Законопроект, определяющий статус апартаментов, внес в Госдуму депутат Александр Сидякин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Инициатива предполагает регулирование правового статуса многофункциональных домов и жилых апартаментов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Для определения юридического статуса уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами предлагается установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период.

Регионы своими законами в течение года со дня вступления в силу инициативы установят специальные временные правила перевода уже построенных апартаментов в жилые апартаменты.

Для разрешения вопросов правового регулирования апартаментов и зданий, в которых они расположены, на будущий период вносятся комплексные изменения. Вводится понятие «жилые апартаменты», «многофункциональные дома», а также «многофункциональные здания».

Законопроектом предлагается осуществлять учет особенностей проектирования и строительства таких зданий в градостроительном регулировании, определяются состав территориальных зон, в которых разрешается строительство таких зданий; требования градостроительных регламентов к жилым и нежилым апартаментам в таких зданиях в границах территориальных зон; особенности нормативов градостроительного проектирования.

Предлагается дополнить Жилищный кодекс требованиями к использованию нежилых апартаментов в многофункциональном доме, которые могут использоваться для деловых, административных, торговых, культурно-бытовых и иных нужд.