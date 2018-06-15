Киев, 15 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Состояние здоровья руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заключенного властями в следственный изолятор, за последнее время ухудшилось, сообщил 15 июня его адвокат Андрей Доманский в интервью агентству RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

В частности, Андрей Доманский рассказал, что, хотя состояние здоровья Вышинского можно признать удовлетворительным, с момента его задержания украинскими властями оно значительно ухудшилось.

«На сегодняшний день состояние его удовлетворительное. Однако, если сравнивать с моментом, когда он был задержан, на сегодняшний день, конечно, есть значительное ухудшение. И об этом он говорил», — сказал адвокат Вышинского.

Причиной этого, скорее всего, является то, что в условиях следственного изолятора Кирилл Вышинский лишен возможности следовать рекомендациям врачей.

«Соблюдать ту же диету, которую рекомендовали врачи, очень сложно. Кроме того, как я понимаю, ему ещё необходимо делать анализы, чтобы следить за уровнем, что у него происходит в организме, а в условиях следственного изолятора это сделать очень проблематично», — пояснил Андрей Доманский.

«Он в равных правах с другими задержанными, которые пребывают в следственном изоляторе города Херсона», — добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский был задержан украинскими властями, обвиняющими его в государственной измене, которая выражается, по мнению Киева, в его профессиональной журналистской деятельности.