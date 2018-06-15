Псков, 15 июня, 2018, 19:40 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона, который установился в Псковской области с 28 марта, в регионе зафиксировано уже 84 лесных пожара общей площадью около 110 га. Об этом сегодня, 15 июня, сообщила пресс-служба областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Обгоревшие деревья

Один пожар произошёл на территории национального парка «Себежский», земли которого относятся к особо охраняемым природным территориям. Площадь возгорания составила 2,5 га. Ещё семь пожаров зафиксированы на землях, находящихся в ведении Министерства обороны РФ — их общая площадь превысила 14 га.

В комитете отметили, что 99% пожаров были ликвидированы в течение первых суток.

Сейчас в Псковской области установленсредний класс пожарной опасности, за исключением Бежаницкого района, где класс пожарной опасности высокий — четвёртый по пятибалльной шкале. В Гдовском районе Псковской области в течение месяца, с 15 мая по 13 июня, действовал особый противопожарный режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году благодаря дождливой погоде число лесных пожаров в Псковской области было существенно меньшим. В нынешнем году в связи с ростом класса пожарной опасности в псковских лесах усилены дежурства, особенно — в выходные и праздничные дни.