Баку, 17 июня, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Поставки белорусских систем залпового огня «Полонез» Азербайджану могут представлять угрозу для мирного населения Армении и Нагорного Карабаха. О том, почему страны, составляющие военный блок ОДБК, продолжают нарушать установленные им же правила и как Армении уравновесить угрозу со стороны азербайджанских РЗСО и тактических ракетных комплексов, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Белорусский «Полонез» в действительности представляет собой изделие, разработанное под китайскую ракету А-200. Заявленная точность стрельбы — отклонение до 50 метров при дальности до 200 км, но, скорее всего, отклонение может существенно отличаться. Поэтому в случае массового применения «Полонез» может представлять большую угрозу для мирного населения. Возможно, в качестве сдерживающего фактора может сработать наличие у Армении российских РЗСО «Смерч», превосходящих «Полонез» по ряду характеристик. А вот закупка Азербайджаном израильских ОТРК LORA может стать серьезной проблемой, которая сможет решаться только усилением армянской противоракетной защиты.

Вообще же, ОДБК как договор о совместной безопасности уже некоторое время служит лишь информационной площадкой, не препятствуя поставкам как российских, так и белорусских вооружений тому же Азербайджану, угрожающему Армении.

Читайте подробности: Белоруссия продолжает разрушать ОДКБ — Азербайджан получил РСЗО «Полонез»

Также рекомендуем другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.