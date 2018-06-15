Астана, 15 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. До 2022 года в Казахстане будет введено в эксплуатацию более 10 тыс. км платных автодорог, сообщает 15 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

(сс) Larisa-K Дорога

По его словам, 5,5 тыс. км платных дорог планируется построить до 2020 года. Министр добавил, что сборы от проезда по дорогам будут полностью компенсировать расходы, связанные с текущим ремонтом и содержанием.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Казахстане действует одна платная дорога Астана — Бурабай протяженностью 210 км. В течение трех месяцев планируется внедрить систему взимания платы еще на трех участках дороги.