Ровно, Украина, 15 июня, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Полторы сотни жителей Сарненского района Ровненской области подрались с полицейскими, сообщил 15июня официальный сайт Нацполиции Украины.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Местные жители перекрыли дорогу Киев — Ковель — Ягодын в знак протеста против попыток полиции пресечь незаконную добычу янтаря.

Во время акции протеста произошел конфликт между полицейскими и местными жителями, который перерос в масштабную драку. В итоге к врачам обратилось восемь правоохранителей, протестующие разошлись.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня копатели янтаря избили двух полицейских, которые попытались конфисковать мотопомпу.

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Напомним, на северо-западе Украины процветает незаконная добыча янтаря. В этот преступный бизнес вовлечена значительная часть населения региона. Киевские власти не могут решить проблему такого масштаба, более того, они не контролируют некоторые районы Волынской, Житомирской и Ровненской областей.