Ульяновск, 15 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В Ульяновске избран мэр города. Им стал Сергей Панчин, который ранее досрочно и добровольно сложил полномочия главы областной столицы. Об этом сообщается на сайте ульяновской городской думы.

Ugd.ru Сергей Морозов и Сергей Панчин

Заседание местного парламента состоялось сегодня, 15 июня, с участием губернатора Сергея Морозова. В ходе заседания претенденты на пост, которых рекомендовала конкурсная комиссия, представили программы развития города с учётом «собственной оценки сложившейся социально-экономической и политической ситуации». Напомним, кандидатов было двое: экс-глава Ульяновска Сергей Панчин и директор компании «Запад» Филипп Туровер. По итогам голосования единогласно был поддержан Панчин.

«Мы увидели его программу, очень объёмную. В ней представлено исполнение указов президента, развитие города, взаимодействие с областной властью и федеральным центром. И самое главное для меня, как депутата ульяновской городской думы, исполнение наказов избирателей», — цитируют в пресс-службе парламента депутата Юрия Мухина («Единая Россия»).

Поздравляя вновь назначенного главу города, губернатор Сергей Морозов призвал обеспечить целевые показатели стратегии развития Ульяновска до 2030 года и указ президента от 7 мая 2018 года.

«После долгого перерыва Ульяновск первым из городских округов Ульяновской области возвращается к модели управления, при которой избранный глава будет возглавлять исполнительную власть — администрацию города. Новая система управления имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Именно эта модель избрания главы сочетает профессиональный конкурсный отбор с оценкой кандидатов представителями граждан — депутатами ульяновской городской думы», — сказал глава региона Сергей Морозов, отметив, что «ключевые сферы развития» — градостроительство и пространственное развитие, отраслевая и культурная специализация, качественное усиление роли предпринимательства

Сергей Панчин заверил, что «все наставления» губернатора «станут приоритетами в работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля заявление об увольнении по собственному желанию написал глава администрации города Алексей Гаев, которого губернатор раскритиковал за недоработки по благоустройству. 10 мая добровольно и досрочно сложил полномочия Сергей Панчин, который работал главой Ульяновска. Данное решение было принято в связи с тем, что в областной столице отменяется двухглавая система муниципального самоуправления и объединяются должности главы города и главы администрации. После отставки Панчин встретился с Морозовым, который предложил ему общественный пост и рекомендовал принять участие в конкурсе на замещение должности мэра.