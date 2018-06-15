Казань, 15 июня, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал студентам из Татарии специальные гранты для обучения в высших учебных заведениях Казахстана, сообщает 15 июня агентство «Татар-информ».

Assembly.kz Насурлтан Назарбаев

15 июня Назарбаев встретился с главой российского региона Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров президент Казахстана отметил экономический рост Татарии, несмотря на внешние факторы. Назарбаев также пообещал развивать двусторонние отношения между Казахстаном и Татарией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня во время встречи с Миннихановым Назарбаев заявил, что планирует нарастить товарооборот с регионом до $1 млрд. По итогам 2017 года этот показатель составлял $700 млн.