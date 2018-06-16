Киев, 17 июня, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Открытие Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) намечено на 31 марта 2020 года, здания первой очереди будут готовы к концу текущего года. Хранилище строится в чернобыльской зоне отчуждения, оборудование для ввода в эксплуатацию его первой очереди в «Энергоатоме» рассчитывали получить до конца мая. О том, что происходит вокруг этого проекта и других новостей украинской атомной энергетики, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Олег Вовчук ЦХОЯТ

Расчетный срок окупаемости ЦХОЯТ рекордный для отрасли — около 60 лет, при том, что в «Энергоатоме» скорректировали эту цифру с двух лет до 14. Можно ожидать в скором будущем рекламной кампании, призванной распиарить проект как способ сэкономить миллионы на оплате хранения отходов в России.

«В первые три года с начала строительства «Энергоатом» будет нести двойные расходы в сотни миллионов долларов. После чего сможет начать «зарабатывать» от $40 до 130 млн в год. Тогда как ежегодно вкладывать в строительство и эксплуатацию придется не менее $145 млн», — писал в июне прошлого года журналист Сергей Рассказов в материале для Golos.ua.

Примечательно, что власти Украины, включая Арсения Яценюка, а затем Владимира Гройсмана, последовательно выдавали стоимость первого пускового комплекса ЦХОЯТ за стоимость всего хранилища. Ну, а темы двойных расходов и трат на его эксплуатацию просто избегали.

Наконец, есть еще один вопрос: а что делать с отработанным ядерным топливом?

«У Украины нет технологий по его переработке или повторному использованию. И вряд ли она сможет получить такую технологию от США. Так что ЦХОЯТ — это просто ядерное кладбище под Киевом», — комментирует эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

О других новостях украинской энергетики читайте в статье: Украинские депутаты в шоке — местные атомщики массово бегут в Россию!

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