Киев, 15 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук обратился в Окружной административный суд Киева с требованием запретить в столице проведение гей-парадов, и в частности парада, который анонсирован на 17 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Требую через суд запретить проведение гей-парадов в столице! Обратился в Окружной административный суд г. Киева с иском к КГГА с требованием запретить гей-парад в столице. Мне всё равно, кто из них с кем спит, это их право. Но также есть мое право, которое они нарушают, пропагандируя сексуальные извращения, воспитывать своих детей на традиционных для нашего народа семейных ценностях. И таких как я украинцев-традиционалистов подавляющее большинство. То есть агрессивное меньшинство нарушает права большинства, что недопустимо», — написал Мосийчук 15 июня на своей странице в Фейсбуке.

Он также сообщил, что «проведение гей-парада в столице представляет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев».

«В связи с этим, если хотят, пусть ходят-бродят где-то в поле за пределами города», — добавил Мосийчук.

В свою очередь политолог Виктор Уколов высказался против изменения системы образования «ради толерантного отношения к ЛГБТ».

«А мне всё равно. Не мое… Но менять школьное образование ради толерантного отношения к ЛГБТ и украинский язык — не дадим», — написал Уколов на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, 9 июня 35 депутатов Европарламента написали письмо президенту Украины Петру Порошенко, членам кабмина и депутатам Рады и призывали их не только обеспечить безопасность «КиевПрайда», но и самим присоединиться к акции. В письме отмечается, что Украина остается одной из последних стран в Европе, где законы до сих пор не защищают сексменьшинства. Также регистрируются случаи применения насилия против ЛГБТ-активистов.

«Мы призываем украинских лидеров присоединяться к своим согражданам на «КиевПрайде» 17 июня. Войдите в историю и встаньте в первом ряду, когда украинцы будут маршировать к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи», — говорится в тексте письма.