Пекин, 15 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным открытием мирового футбольного чемпионата; в свою очередь Владимир Путин поблагодарил главу КНР за гостеприимство в ходе недавнего визита в Китай и успешную организацию важного саммита ШОС в Циндао, сообщает 15 июня Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Участники разговора сошлись в высокой оценке состояния и перспектив углубления и развития российско-китайских отношений и выразили уверенность в прочности их личной дружбы. Глава КНР особо подчеркнул, что взаимодействие двух стран на международной арене особенно важно в условиях сложности и запутанности современной геополитической обстановки. Стратегическое взаимодействие России и КНР обоими лидерами рассматривается как важный стабилизирующий фактор, который обеспечивает странам взаимную поддержку, совместную защиту суверенитетов, безопасности и мира в АТР.