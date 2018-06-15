Киев, 15 июня, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Выкопать канал шириной 100 метров и отрезать тем самым Крым от материка предложил 15 июня экс-начальник генштаба ВС Украины Анатолий Лопата в интервью изданию «Обозреватель».

Фото посольство Украины в Астане Художественная выставка «Астана Арт Фест»

Украинский военачальник поделился своим планом борьбы за интересы державы и заявил, что для этого надо превратить Крым в остров.

«Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», — сказал Анатолий Лопата.

По его мнению, этот канал шириной 100 метров должен обладать глубиной, достаточной для «любых высокотоннажных кораблей», и тогда Украина получит «выход к морю, контролируя свою территорию от Мариуполя и дальше».

Стоит отметить, что часть украинского общества, обладающая воспаленным воображением, давно обсуждает этот циклопический проект.

В частности, летом 2017 года сайт украинского президента украсился петицией с предложением прорыть канал между Азовским и Черным морями и нанести этим двойной удар по недругам украинской державы. Отрезать Крым от материка и получить беспрепятственный выход из Азовского моря в Черное.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума, абсолютное большинство участников которого высказались за отделение от Украины и воссоединение с Россией.