Анкара, 15 июня, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал систему формирования Совета Безопасности Организации Объединённых Наций несправедливой и призвал к её реформированию. Соответствующее заявление Эрдоган сделал сегодня, 15 июня, на предвыборном митинге в Стамбуле.

Реджеп Эрдоган

По мнению Эрдогана, в работе Совета Безопасности ООН должны принимать участие все государства мира.

«Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что нынешнее устройство ООН не позволяет решать текущие мировые проблемы, в частности, проблему палестино-израильского урегулирования и проблему безопасности на Ближнем Востоке в целом.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил, что Совет Безопасности ООН стал «советом опасности».