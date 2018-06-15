Харбин, Китай, 15 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В китайском Харбине (провинция Хэйлунцзян) представлена «Синяя книга», посвященная российско-китайскому экономическому сотрудничеству, сообщает 15 июня Синьхуа.

Minsvyaz.ru КНР и Россия

Директор Академии общественных наук Хэйлунцзяна Чжу Юй рассказал, что книга — результат взаимодействия экспертов двух стран, из которых представители китайской стороны являются сотрудниками именно этого научного учреждения. Выход книги приурочен к открытию 5-го международного форума ведущих экспертных центров КНР и России по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути с ЕАЭС.

В издании отмечается, что история взаимодействия двух стран имеет богатую историю и хорошие перспективы развития, связанные с постоянным увеличением двустороннего товарооборота. Он растет каждый год и в 2017 году превысил 84 млрд долларов; в течение уже нескольких лет КНР является для России крупнейшим партнером.

Дальнейший рост и расширение взаимодействия китайские участники форума предлагают стимулировать с помощью больших проектов, прежде всего в энергетике, а также финансах и инвестициях. К этому и другим выводам пришли более сотни участников обсуждения перспектив регионального сотрудничества между странами. Эксперты из России также особо отметили перспективность развития и совершенствования транспортной инфраструктуры между странами.