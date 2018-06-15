Чебоксары, 15 июня, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В Чувашии государственная корпорация «Росатом» и местные производители ищут новые «точки соприкосновения». И они будут найдены, «это неизбежность», уверены региональные власти, отмечая, что объём продукции, поставляемой чувашскими предприятиями, вырос за последние шесть лет с 200 млн до 1,2 млрд рублей, а в этом году прогнозно достигнет 2 млрд рублей. В Росатоме подтверждают, что «готовы вкладывать деньги», но предупреждают, что заинтересованы не в том, чтобы им «могли бы что-то продать», а в «создании совместных продуктов, которые на порядок превышают зарубежные аналоги». Об этом говорилось на пленарном заседании, которое прошло в Чебоксарах, приводя в качестве примеров миллиардера Илона Маска, корпорации ABB, Siemens, Schneider, Alibaba Group, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Президиум

По данным минэкономразвития Чувашии, с 2011 года, когда было подписано соглашение о взаимодействии с Росатомом, объём поставляемых продуктов в адрес структурных подразделений госкорпорации вырос в шесть раз — с 200 млн до 1,2 млрд рублей, в 2018 году ориентировочно он достигнет 2 млрд рублей. В эту работу активно включились более 15 предприятий Чувашии, в основном они поставляют электротехническое оборудование для энергоблоков атомных электростанций.

«Хотелось бы услышать больше не о том, что вы могли бы нам продать. Когда Сергей Владиленович Кириенко был нашим руководителем, он говорил, что если нужно что-то продать, нужно всего лишь изучить стандарт закупок — и добро пожаловать на наши конкурсы. Мы больше заинтересованы в создании каких-то совместных продуктов, которые на порядок превышают зарубежные аналоги», — пояснил начальник управления реализации новых бизнесов «Росавтома» Дмитрий Байдаров.

«Большая часть вас сейчас рассматривает себя как контрактное производство. Это правильно. Просто госкорпорация приехала к вам как продуктовая корпорация. Надо очень чётко себя позиционировать: где вы — продуктовики, а где — контрактники», — дополнил заместитель директора Фонда развития промышленности Владимир Распопов.

Cap.ru При участии 18 подведомственных Росатому предприятий прошла конференция с участием промышленных предприятий Чувашии

В продолжение темы Байдаров пояснил, что госкорпорация «заинтересована в новых современных изделиях, реальном импортозамещении», «высокотехнологичной продукции», и «готова вкладывать деньги». Эксперт призвал исходить из принципа, что даст новация «государству в целом». И если пять лет назад госкорпорация придерживалась принципа «пусть цветут все цветы», стараясь поддержать всех инноваторов (чтобы «люди хотя бы научились приходить с идеями»), то сегодня Росатом концентрирует усилия «на конкретных рынках»:

«Либо надо лидировать на каком-либо рынке, либо в нём не участвовать. Быть на вторых ролях неинтересно, потому что ты не определяешь политику, не определяешь тренды».

Cap.ru При участии 18 подведомственных Росатому предприятий прошла конференция с участием промышленных предприятий Чувашии

И в этой работе госкорпорация опирается в том числе на регионы. В ходе обсуждения был поднят вопрос о том, какую компанию и какой продукт можно считать высокотехнологичными. Было высказано мнение, что индикативным показателем является количество коммерциализированных патентов. Вице-премьер — министр экономики Чувашии Владимир Аврелькин считает, что конечный продукт не обязательно должен высокотехнологичным, приведя в качестве примера китайскую Alibaba Group и американского бизнесмена Илона Маска:

«Aлибаба», казалось, производством не занимается, но создала цифровую платформу, которая покрывает весь мир. Это высокотехнологичная компания или это посреднический бизнес? Мне кажется, что это высокотехнологичная компания, которая соединяет непосредственно производителя и потребителя. Если взять, например, того же известного Илона Маска. Это высокотехнологичная компания или венчурный бизнес? Мне кажется, что высокотехнологичная: венчурная компания дала серьёзный рывок новому направлению бизнеса и вышла на новый технологичный уровень».

Cap.ru Сотрудничество с Росатомом

Что касается проектов и идей, то, по словам министра, в минэкономразвития Чувашии инноваторы обращаются часто, «особенно весной». С иронией он заметил, что порой «несколько раз изобретаем вечный двигатель». Но если проект интересный и инновационный, то проектантов состыковывают с другими структурами.

«Инновации быстро развиваются. Ещё пять лет назад мы не знали, что будем управлять своей жизнью с телефона… Я думаю, мы ещё будем говорить об интеграции, синхронизации искусственного интеллекта с интеллектуальным потенциалом человека», — говорит о будущем Владимир Аврелькин.

«Сейчас есть компании быстрые, а есть мёртвые… Ещё 3−4 года — и будет разделение на компании, которые генерируют идеи, и компании, которые потом будут выбраны в качестве производственной площадки», — считает руководитель проектного офиса реализации программа сотрудничества Росатома Владимир Арончик.

Чувашские производители, в свою очередь, отмечают, что международные корпорации — например ABB и Siemens, выходят на зарубежные рынки «всем комплексом». И предлагают «сделать крупную корпорацию из России, которая сможет взять и всё сделать из продуктов внутри страны», чтобы «не выносить валюту за рубеж, а вносить как можно больше валюты к нам, в Россию».

Cap.ru Перспективные направления сотрудничества

В чувашском правительстве уверены, что «точки соприкосновения» будут найдены, «это неизбежность». К примеру, в качестве перспективных направлений сотрудничества рассматривается участие в разработке инновационной продукции для нужд атомной отрасли, в том числе в рамках импортозамещения. Среди них НИЦ «Курчатовский институт», АО «Атомпроект» и ряд других. Чувашские ОАО «ВНИИР-Прогресс» и ООО «Релематика» подключились к проектам для нужд ФГУП «Атомфлот». Есть предложения по сотрудничеству в химической отрасли. Большой потенциал — в сфере кибербезопасности: ведущие республиканские разработчики взаимодействует с крупнейшими разработчиками средств киберзащиты. Программно-технологические комплексы и сопутствующие им системы и средства управления энергообъектами ТЭК выпускают АО «Элара», ЗАО «ЧЭАЗ», ООО «ИНБРЭС», ООО «НПП «Экра», «Релематика».