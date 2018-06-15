Астана, 15 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. В рамках II Всемирного театрального фестиваля «Астана» в столице Казахстана 18 спектаклей покажут театральные коллективы из 13 стран, сообщили 15 июня в пресс-службе министерства культуры республики.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

Культурное мероприятие пройдет в рамках празднования 20-летия Астаны. В фестивале примут участие коллективы из России, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Китая, Италии, Великобритании, Литвы, Польши, Японии и Германии.

Напомним, с 10 по 16 июня в Астане проходит VI Международный театральный фестиваль «Полет». Театральные мероприятия в столице Казахстана проходят в честь 20-летия Астаны.

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