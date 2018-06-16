Тбилиси, 16 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Неожиданной отставка премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили стала для многих: хотя после недавних протестов и делались предположения, что «неформальный правитель», то есть Бидзина Иванишвили, ради сохранения власти пожертвует рядом министров. Как отправился в отставку не «кто-то из министров», а сам премьер, пишет автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

Версий случившегося довольно много. Есть мнение, что Иванишвили, председатель и лидер «Грузинский мечты», пожертвовал премьером для решения назревших проблем. Есть мнение, что у Иванишвили были действительные основания быть недовольным премьером и его правительством. Наконец, предполагают, что перемены надиктованы Грузии западными партнерами, решившими, что настало время для передачи власти — а с самого начала главным оппонентом «Грузинской мечты» было «Единое национальное движение».

Как бы то ни было, после отставки премьера в правящей партии заговорили о досрочных парламентских выборах как о средстве решения сложившегося положения. Есть вероятность, что досрочные выборы помогут «Грузинской мечте» выйти из ситуации наилучшим образом, мирно передать власть и мирно отойти в оппозицию. Правда, не всякая новая правящая партия захочет такой оппозиции, и если к власти придет ныне «главная оппозиционная сила», то милостей к лидерам «Грузинской мечты» она проявлять не станет.

Какие именно острые события предшествовали отставке премьер-министра и какова в них роль «Единого национального движения», читайте в статье: Отставка премьера Грузии: неожиданный уход со многими неизвестными

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