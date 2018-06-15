Москва, 15 июня, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста простимулирует работодателей сохранять квалифицированные кадры и вкладывать больше сил и ресурсов в профессиональный рост молодых специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила телеведущая, популярный психолог Наталья Толстая.

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«По своему опыту могу сказать, что люди доводятся до отчаяния: в 55 лет в нашей стране люди чувствуют себя работоспособными, но очень часто уже на пятки наступает молодёжь. Человек ходит как под приговором весь последний (предпенсионный) год», — заявила Толстая.

По её мнению, для многих категорий граждан с выходом на пенсию происходит резкое снижение уровня жизни — поскольку пенсия не только не компенсирует заработную плату, но и зачастую лишает людей определённых привилегий, которые для некоторых могло обеспечить рабочее место.

Фактически из-за низкого пенсионного возраста в обществе сложилось устойчивое представление о людях от 55 лет и старше как о работниках, которые не способны эффективно справляться со своей работой — тем не менее опыт показывает, что большинство граждан в таком возрасте сохраняют огромную активность, подчеркнула эксперт.

«Очень многие люди сейчас говорят, что 30% у нас пенсионеров, и большинство живёт за чертой бедности. Людей выбрасывают на улицу, забирают молодёжь, и вместо того, чтобы создавать рабочие места, у нас происходит такая текучка. Получается, что почти треть населения не способна устроиться на работу», — отметила она.

Толстая напомнила, что в период формирования пенсионной системы в Советском Союзе радикально отличалась демографическая и социально-экономическая ситуация: продолжительность жизни была гораздо короче, экономика быстро росла, строилось множество новых предприятий и люди получали пенсию, вполне сопоставимую с зарплатами.

Теперь же «люди, которые приходят на приём, жалуются на то, почему не сделают закон, по которому их нельзя будет выгнать, когда они ещё в самом расцвете сил», констатирует Толстая.

«Часто это — хороший специалист и ещё не старый. Почему наступают на пятки молодые? И почему людям старшего возраста тем самым не дают с ними коммуницировать, передавать опыт и знания? Не может человек быть выброшен на улицу после выхода на пенсию. Это недопустимо», — подчеркнула она.

Напомним, что правительство выходит в Госдуму с инициативой повышения пенсионного возраста. В частности, к 2028 году пенсионный возраст для мужчин постепенно вырастет до 65 лет (сейчас 60), а возраст выхода на пенсию женщин изменится только к 2034 году и вырастет до 63 лет (сейчас 55).