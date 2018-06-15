Вильнюс, 15 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. По словам посетивших Литву представителей департамента энергетики США и представителей посольства США в Литве, все три страны Прибалтики находятся в центре внимания учреждений США, ответственных за обеспечение кибернетической безопасности. США готовы предоставить новейшие технологические решения и инструменты для укрепления ИТ-систем и обеспечения кибернетической безопасности, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 июня, в компании Lietuvos energija.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом шла речь на встрече, в которой участвовали представители литовской группы энергетических предприятий Lietuvos energija, оператора системы электропередачи Litgrid, предприятия Klaipėdos naftа, которое отвечает за терминал СПГ в Клайпеде, министерства обороны, министерства энергетики и министерства финансов Литвы, представители департамента энергетики США и посольства США в Литве.

«Идея организовать эту встречу возникла после состоявшегося в апреле визита представителей Литвы в США и встречи президента Дали Грибаускайте с президентом США Дональдом Трампом. США поддерживают потребность в укреплении кибернетической безопасности Литвы, потому что Литва является членом НАТО», — сказала заместитель главы отдела политики и экономики посольства США Дайан Кон.

«В сфере кибернетической безопасности мы стремимся к партнерству со всеми тремя странам Прибалтики. Литва, как и Латвия с Эстонией, находятся в поле нашего зрения, потому что вы находитесь на стыке Востока и Запада. С другой стороны, в наше время для кибернетической безопасности нет никаких границ — угроза может прийти с любой стороны света. Мы здесь, чтобы помочь вам еще лучше подготовиться, еще больше укрепить технологии и способности не только отражать кибернетические атаки, но и как можно быстрее восстановить стабильную ситуацию, если атаки всё-таки произойдут», — сказал старший советник департамента энергетики США по вопросам Европы и регионов Евразии Пол Тамминиа.

По мнению представителей министерства обороны Литвы, формирующего политику кибернетической безопасности, компетенция кибернетической безопасности должна и дальше повышаться.

«Обеспечивая безопасность, мы расширяем границы сотрудничества не только между учреждениями, но и между странами. Этот визит экспертов департамента энергетики США еще больше укрепит сотрудничество Литвы и США в сфере кибернетической безопасности и обороны», — сказал директор департамента кибернетической безопасности и информационных технологий министерства обороны Йонас Скардинскас.