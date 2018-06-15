Тбилиси, 15 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2018 года объем инвестиций в Грузию составил $279,3 млн, что на 32,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 15 июня «Sputnik Грузия».

Андрей ИА Красная Весна Галерея. Военно-грузинская дорога. Грузия.

Крупнейшим инвестором остается Великобритания — $82,7 млн, что на 2,7% больше, чем в первом квартале 2017 года. Объем инвестиций из Азербайджана сократился на 47,3%, до $51 млн.

За отчетный период инвестиции из Китая увеличились на 470%, до $41,6 млн, из Нидерландов — на 44,2%, до $23,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем инвестиций Азербайджана в экономику Грузии оценивается в $3 млрд. По итогам 2017 года товарооборот между странами увеличился на 17%.

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