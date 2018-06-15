Владимир, 15 июня, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Примерно 30% участков, которые затронет строительство высокоскоростной магистрали «Москва — Казань», будут изъяты из частной собственности. Об этом 15 июня на встрече с жителями Владимирской области сообщил исполняющий обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений АО «Скоростные магистрали» Антон Александров. Выплата компенсаций собственникам может начаться уже в 2019 году.

(сс) Paul Jarvis Пути

«Из всего количества земель, которые потребуются для ВСМ, не больше 30% надо будет изымать. Сюда входят и земли сельхозназначения, и арендаторы лесных участков — достаточно большие территории», — цитирует Антона Александрова ТАСС.

Стоимость участков будет определяться экспертами. Учитываться будет и рыночная стоимость земли. При этом пока объем компенсационного фонда неизвестен.

Напомним, строительство ВСМ может начаться уже в 2018 году. Об этом в начале июня сообщала губернатор Светлана Орлова.

Во Владимирской области планируют построить участок протяженностью более 250 км. Время в пути от Москвы до Владимира сократится до 50 минут.