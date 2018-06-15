Калуга, 15 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. В Калужском инновационном культурном центре 15 июня начала работу всероссийская научно-практическая конференция «Ягужинские чтения».

Фото пресс-службы правительства Калужской области В Калуге генпрокурор РФ Юрий Чайка выступил на «Ягужинских чтениях»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, мероприятие проходит с целью увековечения памяти о видном политическом и государственном деятеле XVIII века Павле Ягужинском, который стоял у истоков реформирования государственного аппарата и был первым генерал-прокурором Российской империи. Почетными гостями «Ягужинских чтений» стали генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, заместитель полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству ФС РФ Андрей Клишас, председатель Ассоциации юристов РоссииСергей Степашин и представитель в Совете Федерации ФС РФ от Законодательного собрания Калужской области Алексей Александров.

В работе форума участвуют руководители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных ведомств, представители научного сообщества — видные ученые, ректоры, а также аспиранты, магистранты и студенты вузов. В числе спикеров — ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, ректор университета Генеральной прокуратуры РФ Оксана Капинус и ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина Виктор Блажеев.

В ходе пленарного заседания на тему «Ягужинский П.И.: государственность и законность», которое прошло в первый день конференции, ее участников приветствовал Юрий Чайка.

Генеральный прокурор РФ подчеркнул неослабевающий интерес к личности Павла Ягужинского: «Он внес весомый вклад в решение ключевых задач укрепления государственности и правопорядка. Находясь у истоков становления отечественной прокурорской системы, Ягужинский заложил основы организации ее деятельности, фундаментом которой стали принципы законности, справедливости, уважения, чести и достоинства личности, неотвратимости и ответственности правонарушителей».

Отметив, что каждое новое поколение прокуроров сохраняет выработанные предшественниками традиции, в числе современных направлений деятельности прокуратуры Юрий Чайка назвал защиту прав предпринимателей, введение государственного статистического учета сведений о преступности и ряд других. По его словам, в целях соблюдения законности Генеральной прокуратурой инициируются вопросы совершенствования федерального законодательства. Многие из них получают поддержку.

«Таким образом, современная прокуратура демонстрирует способность успешно решать задачи укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан, интересов государства. Я думаю, Павел Ягужинский мог бы гордиться результатами труда нынешнего поколения прокурорских работников», — сказал Юрий Чайка.

Он выразил уверенность в том, что общение в рамках конференции пройдет в созидательном ключе и даст старт новым инициативам, которые окажутся востребованными на практике. Генеральный прокурор России наградил ряд представителей законодательной и исполнительной власти, научного сообщества и прокурорских работников медалью Ягужинского, недавно учрежденной в системе прокуратуры России.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в своем выступлении подчеркнул неразрывную связь калужской земли с основными вехами отечественной истории. Он поименно назвал всех известных земляков, прославивших своим талантом Россию.

«Среди них почетное место принадлежит выдающемуся государственному деятелю Павлу Ягужинскому, при участии которого во время правления Петра I было разработано около 300 указов уголовно-правового характера. При Павле Ягужинском прокуратура получила статус высшего государственного органа власти. Это был великий государственный реформатор. И в наши дни, следуя исторической преемственности традиций, роль прокуратуры в служении интересам государства и граждан не только сохраняется, но и становится все более важной», — резюмировал глава региона.

Акцентировав внимание на существующих в современной законотворческой деятельности проблемах, Анатолий Артамонов выразил надежду на то, что органы прокуратуры своими законодательными инициативами будут способствовать совершенствованию российских законов и дальше «играть серьезную положительную роль в развитии государства в целом и Калужской области — в частности».

От имени аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО участников чтений приветствовал Николай Овсиенко:«Через деятельность органов прокуратуры и судебной системы формируется доверие общества к власти и к политике, проводимой государством и президентом России. Поэтому сегодняшнее мероприятие является очень важным и востребованным не только в рамках одного субъекта РФ, но и для всего Центрального федерального округа».

Он выразил надежду на то, что конструктивный диалог участников чтений позволит выработать предложения по повышению эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ, органов прокуратуры и судов.

Пожелания плодотворной работы организаторам и участникам чтений от имени председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко передал Андрей Клишас.

Прокурор Калужской области Александр Гулягин представил доклад на тему «Роль прокурорского надзора в механизме российской государственности».

Конференция продолжилась работой тематических секций по актуальным направлениям историко-культурной и уголовно-правовой политики. Одна из них посвящалась роли личности Павла Ягужинского в становлении российской государственности и перспективам возрождения усадьбы в селе Авчурино в Ферзиковском районе нашей области. В бывшем имении Ягужинских участники чтений побывают 16 июня.

В настоящее время усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. В декабре прошлого года дом и мавзолей Авчуринского комплекса были переданы в безвозмездное пользование Калужскому объединенному музею-заповеднику, при участии которого началась реализация проекта восстановления усадьбы. Руководители проекта уверены, что «Ягужинские чтения» станут важным подспорьем не только в части его популяризации и поддержки на научном, правовом и краеведческом уровнях, но послужат дополнительным стимулом для возрождения музейного комплекса и всего села Авчурино.

По итогам конференции планируется публикация сборника научных статей.

Конференция организована правительством и прокуратурой Калужской области при поддержке Калужской государственного университета им. К. Э. Циолковского, Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Калужского объединенного музея-заповедника и регионального отделения Ассоциации юристов России.