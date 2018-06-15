Йошкар-Ола, 15 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Инфляция в Марий Эл по итогам мая составила 0,2%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги в республике выросли на 1,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

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В течение месяца на территории региона наиболее значительно подорожали непродовольственные товары — рост составил 0,8%. Стоимость услуг в мае не изменилась, а в группе продовольственных товаров наблюдается дефляция в размере 0,2%.

С начала года максимальный темп роста цен наблюдается в группе продовольственных товаров — цены выросли на 2%. Непродовольственные товары подорожали на 1,7% с января, а услуги — на 0,1%.

При этом в статистическом ведомстве отметили, что на продовольственную дефляцию в мае оказало основное влияние снижение цен на плодоовощную продукцию.

В течение месяца стоимость минимального набора продуктов питания в республике снизилась на 0,1% и составила 3,569 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне достаточно низкой инфляции в Марий Эл темп роста цен ан топливо в республике опережает среднероссийский уровень.

Так, рост цен на бензин в мае в России составил 5,6%, с начала года топливо подорожало на 7,2%. При этом в регионе потребительские цены на бензин по итогам мая выросли на 8,5%, а с начала года — на 10,4%.

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