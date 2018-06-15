Горно-Алтайск, 15 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай сегодня вечером, 15 июля, «отличились» сотрудники регионального ГУ МЧС РФ. После проведения проверок торговых центров, инициированных по всей стране после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», самым нелепым образом выяснилось, что в ТЦ «Горный» установлена порошковая система пожаротушения.

Цитата с сайта «Новости Горного Алтая» В ТЦ «Горный» после работки порошковой системы пожаротушения наступила «зима»

Около 19:30 по местному времени она неожиданно сработала, обильно запорошив всё — прилавки, товары, мебель и пол. К тому же эвакуировать пришлось порядка 250 человек и вызывать из соседнего райцентра Майма шесть пожарных автомобилей с 17 спасателями, а также отрывать от работы бригады скорой помощи и полиции.

Цитата с сайта «Новости Горного Алтая» Порошковая система пожаротушения сработала в ТЦ «Горный» (Республика Алтай), обильно запорошив всё — прилавки, товары, мебель и пол

По данным сайта gorno-altaisk.info, который цитирует Главное управление МЧС по Республике Алтай (официальная информация на сайте ведомства отсутствует), предположительно, инцидент произошёл в результате замыкания электропроводки, но признаков горения обнаружено не было.

Как уже сообщало ИА REGNUM, явно недостаточную компетенцию сотрудник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Алтай продемонстрировал в конце марта 2018 года при проверке ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске. Судя по видео, снятом одним из активистов-участников проверки, спасатель затруднился ответить на вопрос, каким должно быть допустимое расстояние между рядами кресел в кинотеатрах: «По-моему, надо смотреть, зависит от количества мест».

Между тем именно установка порошковой сигнализации послужила основанием, по которому суд с подачи прокурора Ангарска постановил закрыть ТЦ «Мега».

"В результате проверки было установлено, что в торговых залах смонтированы модули порошкового пожаротушения. В соответствии с действующим законодательством, установка таких модулей на объектах с массовым пребыванием людей запрещена. Выявленное нарушение требований пожарной безопасности магазина создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городского суда Ангарска.

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Хочется верить, что и алтайский ТЦ «Горный» будет закрыт после ЧП, а недосмотревшие понесут наказание.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта 2018 года: на четвёртом этаже ТЦ «Зимняя вишня» начался пожар, по системы пожаротушения и оповещения не сработали. Погибли 40 детей, пришедших в кинотеатр смотреть мультфильмы.