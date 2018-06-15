Севастополь, 15 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. «Севастопольский морской порт» отгрузил 15 июня первые 3,8 тысячи тонны зерна для поставки в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщил директор порта Сергей Емельянов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Эта отгрузка стала первой в истории порта. На данный момент госкомпания заключила контракт и рассчитывает на перевалку 100 тысяч тонн продукции в год. Пока поставки ожидаются с регулярностью раз в неделю, но в дальнейшем можем выйти на график: два раза в неделю», — отметил Емельянов.

Сирийский порт, в который прибудет зерно, не уточняют во избежание санкций.

Напомним, в мае во время встречи губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и посла Сирии в РФ Риада Хаддада стало известно о намерениях местных властей и руководства провинции Тартус подписать экономическое соглашение.

Города планируют наладить постоянную линию связи между своими портами.