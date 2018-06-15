Москва, 15 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В Кремле «не исключают» возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа текущим летом, заявил 15 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным, «вполне возможно», состоится до конца лета.

Накануне старший директор по Европе и РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме Ричард Хукер сообщил, что встреча двух лидеров прорабатывается Москвой и Вашингтоном. В качестве возможной площадки для переговоров, по его словам, рассматривается Вена.