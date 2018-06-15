Вильнюс, 15 июня, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Компания Achema из-за сложной ситуации письменно обратилась к премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису, различные министерства, и другие ответственные госучреждения. Компания просит представителей власти предусмотреть возможность корректировать порядок сбора налогом за терминал СПГ и услуги, соответствующие общественным интересам, в убыточный период деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 июня. Об этом говорится в заявлении предприятия.

(сс) Matasg Предприятие Achema

«В этом году образовались очень неблагоприятные так называемые ножницы цен — снизилась мировые цены на удобрения, а цены на природный газ остались очень высокими. Рыночная стоимость газа даже выросла, по сравнению с холодным периодом этого года. Поэтому в сложной для завода ситуации мы обязаны предпринять радикальные меры для того, чтобы совладать с ситуацией. Уже неделю мы работаем в полсилы, ищем разные способы, как сократить убытки, выполнять обязательства перед работниками и партнерами», — говорит гендиректор Achema Рамунас Миляускас.

«Фонд заработной платы Achemа почти равняется налогу за терминал СПГ, который достигает 20 млн евро в год. Мы должны платить этот налог, даже когда не работаем и не потребляем газ. Если снизить налог, часть сэкономленных средств мы могли бы выделить на зарплаты работников и необходимые инвестиции», — подчеркнул он.

По его словам, уже с начала года компания, чтобы сократить убытки, систематично экономила во всех сферах, за исключением зарплат работникам.

«К сожалению, в июне пришлось принять тяжелое решение — сократить месячные премии работникам и отсрочить выплату отпускной премии, так называемой «13-ой зарплаты». И все-таки здесь удалось найти решения, которые позволили нам вернуться к привычному для работников порядку выплаты отпускных премий. Все премии, в том числе и те, размер которых зависит от финансовых показателей компании, выплачиваются согласно действующему в компании порядку, который согласован с профсоюзом», — сказал Миляускас.

Он утверждает, что представители предприятия и концерна Achemos grupė постоянно встречаются с работниками, лидерами профсоюзов и обсуждают с ними сложившуюся ситуацию, ищут решения, которые были бы приемлемы обеим сторонам.

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В 2017 году за достигнутые Achemа финансовые результаты работникам были выплачены все премии, в том числе — отпускные (13 зарплата) и рождественские (14 зарплата), а общий фонд заработной платы достигал 30,9 млн евро. Соответственно, и акционерам предприятия (главный акционер — концерн Achemos grupė, которому принадлежит 95,01% акций) за 2017 год было выплачено 10,0 млн евро дивидендов.

В 2017 году Achema в госбюджет всего заплатила налоги на сумму 43,7 млн евро. Завод остается крупнейшим работодателем в Йонавском районе. В 2017 году среднее число работников достигало 1336. С компанией через предоставляемые услуги и товары связаны около 2000 литовских предприятий.

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