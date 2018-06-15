Киев, 15 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. «Экономика Украины демонстрирует неплохие тенденции роста. Ориентир в 3% роста ВВП, который достигли в первом квартале года, это далеко не предел возможностей». Об этом 15 июня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Рост в экономике в первом квартале на 0,5% превысил наш прогноз и составил 3,1%. Сейчас тоже неплохая тенденция. Но мы должны понимать — это не то, что соответствует нашему потенциалу. Мы можем производить больше продукции. Но даже 3% роста — это плюс 471 млрд грн больше продукции по Украине. Это серьезная сумма. Концентрируемся на поддержке экономики. Нам важно продолжать движение в структурных изменениях», — сказал Гройсман, слова которого цитирует пресс-служба кабмина.

По его словам, для экономического роста Украине нужны инвестиции и доверие инвесторов, партнеров, граждан, уверенность в борьбе с коррупцией, дерегулирование, создание нормального климата.

«Думаю, что в последующие годы, инвестиции будут расти, это возможно», — добавил Гройсман.

Он также проинформировал, что сегодня мощности агросектора Украины позволяют вдвое увеличить объемы агропроизводства. Премьер призвал бизнес увеличивать объемы переработки продукции. В свою очередь директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что сегодня премьер Гройсман оказался перед тяжелым выбором дальнейшего реформирования экономической системы страны.

«Благополучно мы давно перестали существовать. И вопрос сегодня даже не в благополучии. Вопрос в том, какую дорогу к дефолту выберет Владимир Гройсман? Сейчас он на распутье. Либо объявить лозунг: «Кто еще в состоянии, — обогащайтесь!», при этом подорвав собственную власть, но зато в десятки раз увеличить экономическую активность. Либо идти по пути олигархической модели с резким снижением жизненного уровня населения, но сохраняя за собой власть и теряя последние остатки репутации в глазах западных партнеров. Да, надо срочно делать выбор, как говорится, здесь и сейчас. Выбор непростой. Или экономика свалится под откос, причем гарантированно, с учетом внешних и внутренних факторов. Или мы сможем удержаться, и с 2019 года начнем отползать от края пропасти», — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году американская финансовая корпорация Goldman Sachs опубликовала отчет по украинским долгам, в котором прогнозировала, что Киев до июля 2015 г. объявит дефолт. В августе правительство Арсения Яценюка провело реструктуризацию внешнего долга и договорилось с кредиторами о списании 20% госдолга. Киеву разрешили не возвращать 3,8 млрд долл, а срок выплаты оставшегося платежа отложили на 4 года (до 2019 года).

Напомним, с начала 2018 года Украина вернула по внешним кредитам 4 млрд долл. В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте. Это составляет около 72% ВВП Украины. МВФ является крупнейшим кредитором Украины. Текущая программа сотрудничества между МВФ и Украиной завершится в 2019 году. Пока Киев получил 8,4 млрд долл. из 17,5 млрд долл., предусмотренных на четыре года действия программы.