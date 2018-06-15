Махачкала, 15 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В столице Дагестана в скором времени начнется реализация проекта по возведению жилого комплекса. Его построят на территории бывшего ипподрома в Махачкале. Застройщиком выступит ООО АКБ «Ракурс» из Москвы, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе городской администрации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

Представители компании подробно рассказали о планах застройки этого микрорайона в ходе публичных слушаний, состоявшихся 13 июня в мэрии. Было сказано, что, кроме жилых домов, в микрорайоне будут построены школы на 1150 мест и несколько детских садов, а также мечеть, школы искусств, поликлиники и торговый центр.

Московская строительная компания обещает также благоустроить и озеленить дворы, проложить улицы.

Читайте также: В Махачкале начался процесс застраивания ипподрома

Как сообщало ИА REGNUM, публичные слушания по вопросам застройки территории бывшего ипподрома в Махачкале проходили уже три года назад. В администрации города сообщалось, что на этом месте планируется создание жилого комплекса «Порт-Петровск». Статус территории бывшего ипподрома был переведен из земель сельскохозяйственного назначения в многофункционального. При этом с 52 до 100 гектаров была увеличена застраиваемая территория, а сам ипподром планировалось перенести в северную или южную часть города.