Законопроект о пенсионной реформе ждут в Госдуме 16 июня
Москва, 15 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Госдуме 16 июня ожидают внесения правительственного законопроекта о пенсионной реформе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин журналистам.
Предполагается, что инициативу рассмотрит российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Он также отметил, что Совет Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов.
«Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров», — отметил Володин.
Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс в обществе. Предполагается повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.
Также Госдуме предстоит обсудить законопроект о возращении ставки НДС на уровень 20%.