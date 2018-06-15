Москва, 15 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Госдуме 16 июня ожидают внесения правительственного законопроекта о пенсионной реформе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин журналистам.

Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

Предполагается, что инициативу рассмотрит российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Он также отметил, что Совет Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов.

«Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров», — отметил Володин.

Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс в обществе. Предполагается повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.

Также Госдуме предстоит обсудить законопроект о возращении ставки НДС на уровень 20%.