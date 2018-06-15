Вашингтон, 15 июня, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник — Барак Хусейн Обама «потерял» Крымский полуостров. Об этом Трамп заявил сегодня, 15 июня, в интервью Fox News.

Kremlin.ru Владимир Путин в Крыму

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня… президент Обама потерял Крым… потому что Путин не уважал президента Обаму», — сказал нынешний американский президент.

Ранее Трамп уже говорил, что Обама якобы позволил России присоединить Крым.

Американские СМИ накануне распространили информацию со ссылкой на дипломатический источник, что на саммите «Большой семерки» в Канаде Трамп назвал Крым российским регионом.

В Белом доме не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поспешил заявить, что Трамп просто не мог такого сказать.