Москва, 15 июня, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Законопроект по пенсионной реформе в Госдуме ожидают 16 июня, предполагается, что инициатива будет внесена правительством после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров», — отметил он.

Володин также сообщил, что Совет Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов.

«Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении», — заключил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство намерено внести в Госдуму законопроект, предполагающий в том числе повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.