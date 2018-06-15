Ярославль, 15 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Цветочные композиции с шестью советскими орденами в парке Мира в Ярославле назвали китчем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парк мира в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, там в честь 100-летия ВЛКСМ появились цветочные композиции, частью которых являются шесть орденов. Установкой этих композиций занималось движение «Ярославль-2000» и МБУ «Горзеленхозстрой». У ярославцев такие награды вызвали разные чувства — от ностальгии до полного неприятия.

«Во-первых, это всё бессистемное благоустройство. Во-вторых, это китч. Это сделано из дешевых материалов, псевдоискусство так называемое. На въезде в город со стороны вокзала предполагалось сделать хороший архитектурный акцент, а тут вдруг появляется красноармеец с винтовкой. К чему он здесь? И эти ордена… И смыслово, и функционально, и художественно — всё сделано очень и очень дешево», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член правления ярославского отделения Союза архитекторов России Юрий Тимошин.

30 марта этого года правительство Ярославской области подписало соглашение с местными отделениями Союзов архитекторов, дизайнеров и художников о привлечении их к работе над градостроительной политикой.

23 апреля правлением ярославского отделения Союза архитекторов было направлено в правительство письмо с предложением о формировании рабочей группы по рассмотрению совместных действий для создания механизма взаимодействия.

Как говорит архитектор Юрий Тимошин, ответа до сих пор нет. Он считает, что обустройство таких парков могло явиться одной из совместно решаемых с властью задач. Инициаторы оформления парка считают, что композиция удалась.

«Я слышу слова благодарности, и всем всё нравится, и вдруг такое резкое отрицание. Даже не понимаю, с чем это связано. Архитектор Вера Сдвижкова предложила этот вариант. Но у нас же композиция еще не законченная, земля голая стоит. Может, в этом дело? Мы пока разместили композицию как временную, чтобы показать мэру, как это будет выглядеть. Народ ходит — им всё нравится, ведь никогда ничего подобного не было. Композиция 25 метров в длину и 8 в ширину. Ее закончат, и она будет еще красивее», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель исполкома движения «Ярославль-2000» Галина Никитина.

Как говорит Никитина, посетители парка, в том числе и мэр Ярославля Владимир Слепцов, одобрили новое оформление.