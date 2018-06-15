Ярославль, 15 июня, 2018, 17:12 — ИА Регнум. 15 июня в Ярославской областной думе состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике, где депутаты заслушали доклад правительства о ситуации с бытовыми отходами в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Заседание комитета

В частности, заместитель председателя правительства Роман Колесов в том числе рассказал о работе мусорного полигона «Скоково» и тех мерах безопасности, которые там применяются по обезвреживанию ядовитого свалочного фильтрата.

«Фильтрат по откосам стекает в дренажные канавы, попадает на очистные сооружения, которые предназначены для его сбора и очистки методом отстаивания и возврата на тело полигона. Существующая ранее система, которая предусматривала сброс очищенных стоков в водные объекты, изменена, так как сейчас отсутствует технология очистки фильтрата до нормативного состояния. Считаем, что завоз отходов из Москвы никоим образом не сказывается и не ухудшает состояние нашего полигона, который способен это выдерживать. И не оказывает существенного негативного влияния на окружающую среду», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Он отметил, что система рециркуляции фильтрата на полигоне является одним из передовых решений. Однако у депутата Эльхана Мардалиева эти данные доверия не вызвали:

«Спасибо, конечно, за отчет. Я внимательно изучил все документы, и у меня сложилось впечатление, что «Скоково» не то что ухудшает, а улучшает состояние окружающей среды. Нельзя такие отчеты нам давать. Все мы видели съемки общественных активистов, которые снимали сам полигон, брали анализы из реки Норы, хотя на «Скоково» сейчас практически не попасть — там режим как в тюрьме. Но анализы брали, и результаты не соответствуют тому, что вы нам сейчас представили. Там превышение всего и вся, причем по некоторым показателям в десятки раз», — сказал депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Роман Колесов в очередной раз сослался на официальные данные: анализы воды, почвы и воздуха за несколько лет.

«Это официальные отчеты, проведенные федеральными органами и исполнительной властью, поэтому у нас совершенно нет оснований им не доверять. Там не сказано, что полигон не оказывает никакого влияния на окружающую среду, прошу не передергивать, такого мы не говорили. Размещение отходов в любом случае имеет определенное воздействие, но для этого есть федеральное законодательство, которое максимально плотно обложило этот полигон соответствующими регламентами, требованиями, постоянными отчетами, взаимодействием с контрольными органами. Что касается Норы, то она протекает на удалении двух километров от полигона. Помимо стоков с полигона, туда может попадать всё что угодно во время паводка. Контрольные органы постоянно это мониторят, устраивают выезды. Мы готовы еще раз съездить, если необходимо, и отобрать пробы», — отметил Роман Колесов.

Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков поддержал его:

«Действительно, не стоит забывать, что полигон по своему определению оказывает какое-то негативное воздействие, для этого существует определенная система мониторинга и контроля. Мы специально привели данные по всем компонентам — и по воздуху, и по воде, и по почве, хотелось акцентировать внимание, что результаты за 2018 год были отобраны с участием общественной группы в рамках общественного контроля на объекте, чтобы не было каких-либо сомнений. Мы специально показываем динамику. Как видно, по атмосферному воздуху превышения есть, но они в пределах допустимых. За последние 12 лет в динамике мы видим, что имеется положительная тенденция, сказывается жесточайший контроль, использование правильной технологии на полигоне. По грунтовым водам по основным показателям никакого ухудшения нет, на них полигон не оказывает негативного влияния», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Пеньков добавил: действительно, от бывшего места сброса сточных вод с полигона до реки Нора порядка 2 км идет мелиоративная канава, которая служит для сбора и отведения сточных вод с сельскохозяйственных полей. И в весенний период, когда вспахиваются поля, вносятся удобрения, всё это туда попадает. По всем фактам ведется расследование, результатам будут приняты меры.

«Сейчас очень много людей, которые вокруг этого процесса, говорят о том, что мы, мол, замерили, привезли воду, посмотрите, она вся отравленная. Наверное, надо правительству сделать какой-то временной график и делать постоянно замеры в Норе и Волге, для того, чтобы это было контролируемо. Я был на «Скоково», если взять фильтрат с пузырями из канавы и сдать его на анализ, и потом сказать, что это всё в Волгу идет — извините, можно схлопотать такое, что не войдет ни в какие рамки. Вот нам дали все бумаги в отчете, связаны с экологией, но обратите внимание — там есть вся динамика за пять лет по контролируемым показателям. Вы обратите внимание — это всё находится под контролем. Но вы-то ссылаетесь на анализы активистов, пробы взяли, и они плохие. Чьи пробы-то? Если кровь берут на анализ в лаборатории, там фамилию пишут», — усомнился в словах Эльхана Мардалиева депутат Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Он добавил: да, сегодня московский мусор везут, но в тех объемах, которые были оговорены принятым решением губернатора.

«Решение принято в его полномочиях. И прекратить это движение сегодня у нас нет никакого права. Кроме того, что это будет популистика определенная», — сказал Виктор Волончунас.

«Тема очень больная, широкая, общественность осведомлена о ней в том числе по таким непрофессиональным дилетантским вопросам, в том числе и от оппозиционных партий. Я призываю профессионально знакомиться с тем докладом, который представлен нам профессионалами, и прекратить политизировать эту тему. Потому что сейчас, видимо, у оппозиционных партий единственное поле для публичных высказываний — это мусорная тема. Хочется поблагодарить правительство за столь широкий общественный резонанс, всё же мы все вместе, мы стали обращать внимание на проблему экологии, связанную с мусором, потому что раньше никто не занимался этим вопросом. И как это ни парадоксально звучит, сегодня московский мусор позволит нам не только гарантированно получать качественную услугу, но и максимально уменьшать негативное воздействие на окружающую среду», — сказал депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

На это представитель фракции КПРФ Эльхан Мардалиев призвал единороссовское большинство и региональное правительство отобрать у оппозиции мусорную тему:

«Перестаньте ввозить московский мусор, закройте полигон «Скоково» и найдите альтернативу, и тогда вы выбьете эту тему у оппозиции. Вас в думе большинство, примите правильное решение, касающееся здоровья и жизни жителей, и тогда все скажут вам спасибо. А тем, чтобы пиариться оппозиции, сегодня более чем достаточно. Это и пенсионный возраст, и НДФЛ, к великому сожалению, таких тем власть подбрасывает оппозиции очень много. Я за то, чтобы их было меньше», — сказал Эльхан Мардалиев.

Напомним, в Ярославле прошло уже четыре митинга против ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области.