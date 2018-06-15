Тамбов, 15 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В Тамбове суд вынес приговор о получении взяток преподавателем-конспиратором, который за деньги создавал для студентов облегченные условия на зачетах и экзаменах. Как 15 июня сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, он признан виновным в получении взятки и приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

В суде было доказано, что преподаватель брал деньги с помощью студентов-посредников. Они переписывались с осужденным во «ВКонтакте», а после перечисляли ему деньги от других студентов с помощью платежной системы QIWI. При этом в соцсети преподаватель был зарегистрирован под чужим именем. Следователям удалось доказать получение 150 тыс. рублей.

«Студенты, передавшие через посредника деньги преподавателю, при подготовке экзаменационного ответа свободно могли пользоваться любыми устройствами с выходом в сеть Интернет, учебной литературой и таким образом сдавали экзамены без фактической проверки полученных в ходе учебного процесса знаний», — сообщила пресс-служба.

Напомним, в мае СКР сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении студентов, которые давали взятки преподавателю вуза. За 3,5 тыс. рублей каждый из них пытался облегчить свою участь.