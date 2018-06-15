Вильнюс, 15 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Конфедерация бизнеса Литвы, представляющая предприятия, создающие ¼ ВВП Литвы, категорически высказывается против инициативы членов Сейма повысить налоги и критикует нежелание ввести потолок для взносов в Фонд соцстраха, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Серп и молот.

Президент конфедерации Валдас Суткус утверждает, что когда бизнес-сообщество оставляется в стороне, через Сейм осуществляется «экспансия социализма».

«Сейм в спешке рассматривает представленный правительством пакет налоговой реформы, и он просто со скоростью света обрастает разными предложениям повысить налоги. В Сейме мы слышим лейтмотив, что налоги нужно повышать, потому что некоторые люди получают слишком много доходов и слишком хорошо живут. Я бы назвал это прямой экспансией социализма, обоснованной, как в прошлом веке, желанием раскулачить тех, кто, по мнению политиков, слишком хорошо живет», — говорит Суткус.

По его словам, вызывает опасность то, что политики, прикрываясь стремлением к социальному равенству и справедливости, начали игнорировать экономическую реальность.

«То, что пакет налоговой реформы в Сейме обрастает более высокими налоговыми тарифами, обусловлено тем, что рассмотрения проходят в спешке и на закрытых заседаниях. Конфедерация бизнеса Литвы категорически выступает против ухудшения условий для бизнеса. Мы не можем одобрить то, что происходит, потому что очевидно обходится стороной проблематика создания и укрепления среднего класса, игнорируется бизнес, просто есть стремление больше забрать у тех, кто и сейчас честно платит налоги», — говорит глава организации.

Представителям бизнеса не хватает обсуждения рациональных предложений и разумного балансирования между интересами. По их словам, более глубокая дискуссия о том, что и как может поменяться, поможет найти лучшие, обдуманные решения, а вместе с тем и получить одобрение общества.

По словам Суткуса, обидно, что процесс принятия реформ становится похожим на «практику времен социализма», когда «игнорируются правила, характерные демократическому обществу».

«В рассматриваемых всего за час односторонних инициативах, которые, в конце концов, станут новой реальностью для двигателя литовской экономики — бизнеса, для демократической дискуссии просто не остается места. Мы высказываемся за меры, которые повышали бы конкурентоспособность предприятий, позволяли бы учреждать рабочие места, создающие большую добавленную стоимость, поднимать зарплаты работникам, помогали бы привлечь хорошо оплачиваемых специалистов высокого уровня. К сожалению, сейчас солидарность понимается только как желание обложить как можно более высокими налогами бизнес и отказаться от установления потолка взносов в Фонд соцстраха от больших зарплат — планируется и дальше оставить их неадекватно и необоснованно большими», — сказал Суткус.

По его словам, сейчас Сейм просто спешит утвердить налоговую реформу до июля.