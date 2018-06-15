Астана, 15 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Депутаты парламента Казахстана поддержали предложение президента республики Нурсултана Назарбаева о направлении офицеров вооруженных сил в качестве военных наблюдателей в миссии ООН, сообщает 15 июня издание InformBuro.

Marie-Lan Nguyen Военнослужащие миссии ООН

Назарбаев предложил отправить до 40 человек в миссии ООН на Ближнем Востоке, на Кипре, Индии, Пакистане и Западной Сахаре. Президент также предложил отправить 120 военнослужащих для участия в миссии «временных сил ООН» в Ливане и в составе Вооруженных сил Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров сказал, что военнослужащие республики готовятся для отправки в Ливан.