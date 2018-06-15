Екатеринбург, 15 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. 15 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч 1-го тура группы А в рамках чемпионата мира 2018 между национальными сборными Египта и Уругвая. Противостояние завершилось минимальной победой латиноамериканской сборной со счётом 1:0.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Russia 2018. Екатеринбург

Единственный гол на 89-й минуте забил защитник «Атлетико» (Мадрид) Хосе Мария Хименес, замкнув навес Карлоса Санчеса — 0:1.

Статистика матча (Египет/Уругвай)

Удары 5/10

Удары в створ ¾

Владение 44%/56%

Фолы 11/6

На данный момент Уругвая занял вторую строчку с 3-мя очками. Египет идёт позицией ниже без очков.

Составы на матч:

Египет: эль-Шенави, Хегази, Габр, Фатхи, Абдель-Шафи, Хамед, эль-Ненни, эль-Саид, Хассан, Варда, Мохсен.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Варела, Касерес, Бентанкур, Нандес, Де Арраскаэта, Весино, Суарес, Кавани.

Главный арбитр матча: Бьорн Кёйперс.

Предупреждения: Хегази — 90+6.

Голы: Хименес 89 — 0:1.