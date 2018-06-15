Новокузнецк, Кемеровская область, 15 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Власти Кузбасса окажут необходимую помощь новокузнецкой семье, оказавшейся в центре трагедии — сегодня 15 июня мужчина прямо на улице застрелил бывшую жену.

Geoffrey Fairchild Стрельба

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Выяснилось, что в семье остались пятеро детей: двое совершеннолетних детей от первого брака и трое младших детей, которые остались сиротами. Есть бабушка по линии отца.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову оказать всестороннюю помощь родственникам. С ними уже работают сотрудники социальной защиты и опеки города. Пока не решится вопрос о дальнейшей судьбе младших детей, они будут находиться в социально-реабилитационном центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Новокузнецке разыгралась трагедия. Мужчина прямо на улице выстрелил в свою экс-супругу. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Сам же злоумышленник свёл счёты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предположительно к трагедии привёл конфликт бывших супругов из-за ревности. Сейчас расследуются все обстоятельства произошедшего.