Грозный, 15 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Уроженец Чечни Магомед Баймурзаев, подозреваемый в покушении на убийство, экстрадирован в Россию из Германии. Как сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, мужчина обвиняется в незаконном приобретении оружия и покушении на убийство.

Lisa Roe Стрельба

По данным следствия, в марте 2015 года подозреваемый пытался застрелить свою знакомую, с которой у него сложились неприязненные отношения. Оружие, из которого он пытался убить женщину, злоумышленник позаимствовал у инспектора ДПС МВД по Чечне.

Покушение на убийство произошло в помещении ресторана в Грозном. Баймурзаев выстрелил несколько раз в свою знакомую и скрылся с места преступления. Женщину удалось спасти, а сам злоумышленник был объявлен в международный розыск. Его удалось обнаружить спустя почти два года на территории Германии.

Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен правоохранительными органами Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Россию был экстрадирован из Азербайджана выходец из Чечни Сайд-Хусин Т. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании и совершении преступлений террористической направленности.