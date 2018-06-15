Мичуринск, Тамбовская область, 15 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Глава администрации Мичуринска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке старой котельной за 30 млн рублей. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Действия, которыми заинтересовались следователи, были совершены в 2016 году. Тогда глава города заключил контракт о покупке здания старой котельной. Его стоимость равнялась 30 млн рублей. Покупка была совершена под залог собственности города. При этом следователи уверены, что мэр знал о том, что бюджет города не потянет покупку. К тому же, приобретать котельную не было необходимости, так как ранее были введены в эксплуатацию две новые котельные. Они вполне могли обеспечить теплом жителей.

«Данное преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России. В настоящее время уже проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого и ряда свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ранее представители СУ СК сообщили ИА REGNUM о возбуждении уголовного дела против чиновника.