Горно-Алтайск, 15 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников переплюнул всех предсказателей исходов матчей на чемпионате мира по футболу. На своей странице в Facebook он написал, что победу российской сборной в игре со сборной Саудовской Аравии обеспечили духи Алтайских гор.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские горы

«Признаюсь честно, я не сомневался в достойном выступлении российских футболистов, ведь эту победу мы буквально «заказали» духам наших Алтайских гор, чьи старания подтвердил тот по-настоящему разгромный счет, который мы увидели в последние минуты матча», — заявил глава республики.

Комментируя первую игру наших футболистов Александр Бердников отметил, что искренне верит: победа на чемпионате мира им тоже обеспечена. Но после того, как это произойдёт, футболистам и тренерскому составу сборной России следует обязательно посетить Горный Алтай.

«Уверен, что энергетика наших гор, наши чистейшие воздух и вода непременно придадут им еще больше сил для дальнейших достижений!» — подчеркнул Александр Бердников.

Напомним, в рамках чемпионата мира по футболу встреча сборных России и Саудовской Аравии, проходившая на московском стадионе «Лужники», завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.