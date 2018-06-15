Ярославль, 15 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Власти Ярославской области планируют приобрести установку для уничтожения фильтрата ярославского полигона «Скоково». Планы по развитию материально-технической базы полигона были представлены на комитете по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы 15 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Канава с фильтратом полигона «Скоково»

Всего для развития полигона требуется, по представленным расчетам, 322 млн рублей. Их планируется взять из транша в 500 млн от правительства Москвы, который должен быть выделен как компенсация за утилизацию московского мусора в Ярославле.

Большую часть из этих денег планируют израсходовать на мероприятия, связанные собственно с затратами на захоронение отходов — покупку уплотнителей мусора, бульдозеров, самосвалов, ремонт дороги, покупку грунта для засыпки мусора. На защиту от экологической опасности — фильтрата — может быть потрачена лишь небольшая часть этих средств.

«В настоящее время более перспективным направлением в недопущении загрязнения окружающей среды фильтратом является не его очистка на очистных сооружениях и сброс в окружающую среду, а уничтожение фильтрата на установках обеззараживания по типу инсинераторов. Примерная стоимость такого оборудования составит 50 млн рублей», — говорится в документе, представленном депутатам Яроблдумы департаментом окружающей среды и природопользования.

Инсинератор — это печь для сжигания отходов. В настоящее время, как утверждают ярославские власти, фильтрат «рециркулирует» по полигону, то есть закачивается назад на кучу мусора. Общественники и борцы с ввозом московского мусора утверждают, что этого не происходит, а фильтрат попадает в реку Нору и в Волгу выше городского водозабора. Об этом же чиновники вновь говорили на заседании комитета по ЖКК. Между тем планы по обеззараживанию фильтрата впервые появились в официальных документах и заявлениях.

Мы планируем построить на полигоне очистные для фильтрата на установках обезвреживания за 59,5 млн рублей. Современная установка по сжиганию этого фильтрата, которая полностью закроет этот вопрос», — сказал депутатам зампред правительства Ярославской области Роман Колесов.

По словам Романа Колесова, что выделение московской компенсации может состоятся в ближайшее время, 5 июня правительство столицы приняло такое решение. При этом он еще раз подтвердил, что никаких документов между властями Ярославской области и Москвы на эту тему в настоящее время не существует.