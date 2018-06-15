Йошкар-Ола, 15 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Суд в Марий Эл признал экс-министра спорта республики и экс-главу АУ «Управление спортивных сооружений РМЭ» виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ («Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Оба обвиняемых отделались штрафом в размере 50−60 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР региона.

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Установлено, что Управление спортивных сооружений республики в мае 2017 года находилось в бедственном финансовом положении — накопился долг по уплате налогов, страховых взносов и кредиторская задолженность. Несмотря на эти обстоятельства, обвиняемые вступили в сговор для получения дополнительной прибыли.

Чиновник, уволенный с должности министра, задним числом оформил повышение зарплаты главе Управления спортивных сооружений с 36,5 тыс. до 72,6 тыс. рублей, также заработная плата увеличилась у главного бухгалтера учреждения — с 32,8 тыс. до 56,6 тыс. рублей. А директор Управления принял уволенного министра на работу в должности коммерческого директора с окладом в размере 60 тыс. рублей. Управлению спортивных сооружений в результате причинен ущерб на сумму более 431 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела изъят большой объем документов, проведены допросы 19 свидетелей и две компьютерные экспертизы. Материалы дела составили пять томов.

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При этом в апреле 2018 года экс-глава минспорта уже представал перед судом, но отделался условным сроком. Он обвинялся по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»), директор Управления по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

По версии следствия, обвиняемые фиктивно устроили на работу в автономное учреждение на должности инструкторов спортсооружений членов ФК «Спартак». Им начислялась заработная плата. Объем обязательных отчислений с зарплаты «инструкторов» составил более 5 млн рублей. Кроме того, экс-министр подозревался в фальсификации документов, подготовленных для строительства спортивной площадки в Новоторъяльском районе республики в рамках госконтракта. Объем средств, перечисленных министерством за работы, которые фактически не были выполнены, составил 2,7 млн рублей.

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Напомним, в период с сентября 2015 года по май 2017 года, когда главой республики являлся обвиняемый в получении взятки на 235 млн рублей Леонид Маркелов, министром спорта Марий Эл был Сергей Киверин. Экс-глава минспорта региона стал уже пятым высокопоставленным чиновником республики, в отношении которого расследуется уголовное дело коррупционной направленности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2015 года был задержан бывший мэр Йошкар-Олы Павел П. по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. В декабре 2016 года задержали главу Мингосимущества Марий Эл Наталью Х. по обвинению в получении взятки на 10 млн рублей. В апреле 2018 года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии и штрафа в размере 13 млн рублей.

В апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Ираиды Д. по обвинению в служебном подлоге. Также в апреле задержан экс-глава республики Леонид Маркелов, он обвиняется в получении взяток на 235 млн рублей. Два последних уголовных дела объединены в одно производство. Сейчас следственные мероприятия по этому делу завершены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами.

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