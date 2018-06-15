Махачкала, 15 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Дагестане попал в поле зрения правоохранителей заместитель начальника карантинного фитосанитарного контроля. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, сообщили 15 июня в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте СК России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Следователи установили, что чиновник осенью 2017 года вводил в заблуждение водителей грузовиков. Он сообщал им ложные сведения о том, что за прохождение фитосанитарного контроля те должны вносить денежные средства в размере 5000 рублей.

Общая сумма совершенных преступных действия составила, по данным следствия, всего девять тысяч рублей. В настоящее время СКР проводит следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Дагестане вышла за пределы нормальной ситуация на границе с Азербайджаном. Водители большегрузов пожаловались на поборы со стороны сотрудников таможни и Россельхознадзора. При выяснении ситуации Южным Следственным управлением на транспорте СКР было установлено, что махинации среди лиц, работающих в пункте пропуска через границу, были поставлены на поток. Речь шла даже об установлении негласной таксы поборов с каждого проезжающего через границу перевозчика.

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