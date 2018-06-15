Великий Новгород, 15 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Новгородской области планируется создать Всероссийский центр по обучению вежливости сотрудников органов власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, где проект «Вежливый чиновник» реализуется с 2017 года, корректной работе с гражданами чиновников из других регионов намерены обучать новгородские специалисты, предварительно прошедшие обучающий курс.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

В создании дистанционного образовательного курса для государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников многофункциональных центров предоставления услуг населению (МФЦ), участвовали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и актёры Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского.

В частности, актёры участвовали в записи видеороликов о типичных трудностях общения чиновников с населением.

Руководитель программы «Эффективные коммуникации» Высшей школы государственного управления РАНХиГС Лариса Катышева предложила создать в Новгородской области методологический центр для обучения чиновников со всей страны. Её поддержал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, отметивший, что «большинство проблем в коммуникации власти и людей возникают из-за непонимания, эмоционального выгорания».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект, отучающий чиновников от хамства, в Новгородской области начали внедрять в августе 2017 года. При этом его инициаторы заявляли, что по его итогам составят своеобразный рейтинг вежливости регионов России.